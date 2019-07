जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर एक होटल के पास सात दिन से लावारिस खड़ा है एक्टिवा, ना मालिक आया ना पुलिस

दूदू/सावरदा. यदि आपकी कोई भी वस्तु गुम हो जाए या लापता हो जाए तो चिंतित हो उठते हैं और उसके नहीं मिलने तक परेशान रहते हैं, लेकिन जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर एक होटल के सामने चाय की थड़ी के पास पिछले एक सप्ताह (Last week) से लावारिस दुपहिया वाहन (Unclaimed two-wheeler) खड़ा है। मजेदार बात ये है कि ना तो इस दुपहिया वाहन का मालिक इसे लेने आ रहा है और ना ही पुलिस इसकी सुध ले रही है, जबकि लोगों ने कई बार पुलिसकर्मियों को इस बारे में अवगत करा दिया है फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा (No one is paying attention) है। यहां लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये दुपहिया वाहन चोरी का तो (Not stealing vehicle) नहीं है।

नम्बर प्लेट भी लगी है



जानकारों ने बताया कि राजमार्ग पर पालूकलां के पास स्थिति होटल के सामने चाय की थड़ी की आड़ में एक्टिवा लावारिस हालत में खड़ा है। इस पर लिखे नम्बरों के आधार पर यह जयपुर का प्रतीत हो रहा (Based on numbers, it seems to be Jaipur) है, लेकिन इसका कोई धणी-धौरी इसे आज तक लेने नहीं आया है।

पेट्रोल खत्म बता, वाहन छोड़ गया

स्थानीय निवासी श्रवण जांदू ने बताया कि लगभग एक सप्ताह पहले दुपहिया वाहन में पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण अज्ञात व्यक्ति उसे चाय की थड़ी पर छोड़कर चला गया। वो जाते समय लोगों को जल्द लौटकर आने को कह गया (At the time of going, people were asked to come back soon) था, लेकिन जाने के बाद उस व्यक्ति ने वापस आकर वाहन की सुध नहीं ली। तब से ही दुपहिया वाहन यहां पर खड़ा है।

पुलिस को अवगत कराया फिर भी सुनवाई नहीं

इस संबंध में स्थानीय निवासी कैलाश लांबा ने दूदू पुलिस को भी सूचना दी। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची और ना ही मालिक इसे लेेने आया। इससे यह वाहन आसपास के लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ (The headache is made for the people around the vehicle) है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इसे यहां से ले जाने की मांग की है।