सुसाइड नोट छोड़कर प्रेमी के साथ गई युवती, आत्महत्या की आशंका पर खुदवाया बोरवेल

जयपुर. लालसोट (दौसा). लालसोट (Lalsot News) के अनूपपुरा गांव की डालू वाली ढाणी से शुक्रवार सुबह युवती के सुसाइड नोट लिखकर बोरवेल में गिरने की आशंका से पूरे इलाके में हड़कम्प मच गया। बाद में युवती देर रात जयपुर में एक युवक (Girl goes with boyfriend leaving suicide note on borewell) के साथ मिली तो पुलिस व परिजनों ने राहत की सांस ली। उधर दिनभर पुलिस व प्रशासनिक अमले ने युवती के बोरवेल में गिरने की आशंका पर कई फीट तक खुदाई करा दी। जानकारी के अनुसार लोहड़ीराम की पुत्री सुबह घर से खेत पर नहाने गई थी। काफी देर बाद भी वह नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की।

इस दौरान खेत पर बने एक पुराने बोरवेल के गड्ढे के पास युवती के कपड़े व सुसाइड नोट मिला। इस पर परिजनों ने बोरवेल में गिरने की आशंका जताते हुए सुबह 11 बजे मामले की जानकारी प्रशासन को दी। सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अमले के साथ सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची।

जेसीबी, पोकलेन से की खुदाई

जेसीबी से बोरवेल के पास ही खुदाई कराना शुरू कर दिया। एक जेसीबी के नाकाम रहने के बाद अपराह्न 3 बजे दूसरी जेसीबी मंगाई गई। शाम करीब 7 बजे तक चार जेसीबी व एक पोकलेन मशीन की मदद से करीब 30 फीट की खुदाई का काम पूरा हो चुका था। लालसोट सीओ मनराज मीणा ने बताया कि मामला शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रहा था।

पुलिस टीम भेजी

पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो कुछ जानकारी मिलने पर एक टीम जयपुर रवाना कर दी। जयपुर में सीतापुरा क्षेत्र में इंडिया गेट से युवती को एक युवक के साथ बरामद कर लिया। युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस युवती को लेकर लालसोट रवाना हो गई।

सुसाइड नोट से हुई आशंका

मौके पर पुलिस को सुसाइड नोट मिला था, जिसमें युवती ने लिखा था कि वह पिताजी व दादी को बहुत चाहती है, लेकिन और परिजनों से दुखी है, और उसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी। इस कारण परिजन व पुलिस उसके आत्महत्या का अंदेशा जता रहे थे।