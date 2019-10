बजरी बन रही काल, ना जाने और कितनी जानें लेगी...

जयपुर. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की ओर से 16 नवम्बर 2017 को प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगाने के बावजूद भी बजरी का खनन व परिवहन बदस्तूर जारी (Gravel mining and transportation continues unabated) है। खनन के साथ-साथ चोरी छिपे बजरी के हो रहे परिवहन के कारण अब तक कई लोगों की जान तक जा चुकी है। आखिर ना जाने ये बजरी कितनी जानें और लेगी। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को करौली में हुआ। वहां तेज गति में दौड़ती ट्रैक्टर-ट्रॉली ने खेत से लौट रही एक महिला की जान ले ली। वहीं टोंक में शिकायत करने पर बजरी माफिया से जुड़े लोगों ने दो युवकों को मारपीट कर अधमरा कर दिया।

अवैध परिवहन करते चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

सिंवारमोड़. चोरी-छिपे बजरी खनन कर जयपुर बजरी लेकर आ रहे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए मुण्डियारामसर में गुरुवार सुबह खनिज विभाग ने चार ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। जब्त वाहनों को बिंदायका पुलिस चौकी में खड़ा करवाया गया है। कार्रवाई से अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया।

एक लाख का किया जुर्माना

खनिज विभाग के अधिकारी राजेश साहू ने बताया कि सिरसी रोड पर अवैध बजरी से भरे चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त कर इन पर एक लाख से अधिक का जुर्माना लगाया (Fined more than one lakh) है। ओवरलोड होने की सूचना परिवहन विभाग को दे दी गई है।

यहां दौड़ती है मौत

गौरतलब है कि सिरसी रोड के बेगस, फतेहपुरा, धानक्या, चकरामसर, मुण्डियारामसर, सिंवार, बिंदायका, कनकपुरा, अजमेर रोड के महापुरा मोड़, भांकरोटा, जयसिंहपुरा, केशूपुरा सड़क मार्ग पर अवैध बजरी से भरे ओवरलोड टे्रलर, डंपर व टै्रक्टर-ट्रोलियां बेखौफ होकर धड़ल्ले से तेज गति में चलते है इनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं में कई लोग गंभीर घायल हो रहे हैं तो कइयों की जीवन लीला समाप्त हो रही है।