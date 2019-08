करौली, सवाईमाधोपुर सहित पूर्वी राजस्थान में 14-15 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी

Heavy rain warning :— प्रदेश के कई बांधों व तालाबों में बनी हुई है पानी की आवक। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को है अभी भी बारिश का इंतजार। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में 14 व 15 अगस्त को भारी बारिश की (Heavy rain warning in eastern Rajasthan on 14-15 August) चेतावनी दी है। सोमवार को भी दिनभर राजधानी सहित आसपास के क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी में अपरान्ह चार बजे बाद हुई छितराई (Scattered rains after four o'clock) बारिश।