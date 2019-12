सात दिन बाद बंद हो सकते हैं होटल व रेस्टोरेंट

Solid Waste Processing Act :- ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण अधिनियम 2016 के तहत मासिक यूजर चार्ज जमा करवाना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद होटल, रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठान इसकी पालना नहीं करते। 15 होटल-रेस्टोरेंट (Hotels and restaurants can be closed after seven days) को नोटिस जारी कर सात दिन की मोहलत दी गई है। यदि समय रहते बकाया का भुगतान नहीं हुआ तो इन्हें सीज कर दिया जाएगा।