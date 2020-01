ट्रेन कैसे आए पटरी पर, जुटे कई विभाग

जयपुर. देश के सबसे बड़े विभाग रेलवे (Indian Railways) में व्याप्त अव्यवस्थाओं में किस प्रकार सुधार किया जाए इस पर मंथन किया गया। विभागीय ट्रेन किस प्रकार पटरी पर आए (How did the train get on track), इसे लेकर कई विभागों ने गुरुवार को फुलेरा में इस पर विस्तार से चर्चा की।

फुलेरा कस्बे के रेल परिसर में उत्तर पश्चिम रेलवे के संकेत एवं दूर संचार विभाग द्वारा संकेत कार्यालय पर सेफ्टी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडीएसओ जयपुर सुभाष चन्द्र एवं विशिष्ट अतिथि सीडीएसटीई जयपुर संजीव बाचरा, सेफ्टी काउंसलर डीपी माथुर, सीएलआई वीपी मीना, इलेक्ट्रिकल जीएल गुप्ता, ट्रेफिक आरए पंवार, जगदीश यादव, महेश सहाय शर्मा, अभय सिंह, स्टेशन अधीक्षक सतीश कुमार थे। अध्यक्षता एसएसई इंचार्ज संकेत विभा फुलेरा अभिषेक दीक्षित ने की।

बेहतर तालमेल की जरूरत

मुख्य अतिथि सुभाष चन्द्र ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को संरक्षित व सुरक्षित चलाने के लिए इंजीनियर व कर्मचारियों को आपस में तालमेल करके काम करने की बेहद जरूरत है। ताकि किसी प्रकार की कोताही न हो।

नुकसानदायक हो सकता है अति आत्मविश्वास

कार्यक्रम में सुभाष चन्द्र ने कहा कि कर्मचारी व सेक्शन इंजीनियर इस बात का ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास से कोई कार्य नहीं करें। ट्रेन को सफलता से चलाने के लिए रेलवे के सभी विभागों का समन्वय जरूरी है।

समस्याओं पर भी दिया जोर

इस दौरान सेफ्टी काउंसलर जीएल गुप्ता ने बताया कि रेल परिचालन में सुरक्षा, गति एवं मितव्ययिता को अंजाम देने के लिए तथा यात्री सुविधाओं को देने में सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग की अहम भूमिका है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने व्याप्त समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया।