Accident: कुएं में गिरने से मासूम की मौत, 20 घंटे बाद निकाला शव

दूदू (Accident). थाना क्षेत्र के पातूड़ी गांव में गुरुवार सुबह लगभग 11.30 बजे कुएं गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत (Innocent death due to falling in a well)हो गई। काफी प्रयास के बावजूद शव को रात को कुएं से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद करीब 20 घंटे बाद शुक्रवार शुक्रवार सुबह फिर से रेसक्यू कर दूसरे दिन शव को कुएं से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार पातूड़ी गांव में जयराम व नंदाराम जाट के खेत पर इंजन से सिंचाई की जा रही थी। यहां बच्चे भी कुएं पर बने होद में नहा रहे थे। इस दौरान पातूड़ी निवासी आठ वर्षीय अंकित पुत्र लालचंद जाट कुएं में जा गिरा (Fall into the well)। अंकित के कुएं में गिरते ही यहां खड़ी एक 13 वर्षीय बालिका कमला ने हिम्मत व साहस दिखाया और अंकित को बचाने के लिए पाइप के सहारे कुएं में उतर गई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इस दौरान यहां नहा रहे साथी बच्चों ने ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुएं में पाइप पकड़े बालिका को बाहर निकाला और इंजन लगाकर कुएं का पानी बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन कुंए में पानी ज्यादा होने से बच्चे को बाहर नहीं निकाला जा सका। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक देवेन्द्र सिंह, तहसीलदार सत्यवीर सिंह यादव, थाना एसआई सोहनलाल, पूर्व सरपंच रायचंद चौधरी भी मौके पर पहुंचे तथा जयपुर से डिफेंस टीम को बुलाया गया। डिफेंस टीम ने रेसक्यू करते हुए पानी में से बच्चे को निकालने का काफी प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। इस पर एसडीआरफ टीम को भी जयपुर से बुलाया गया है, लेकिन रात हो जाने की वजह से शव को नहीं निकाला जा सका। इसके बाद शुक्रवार को टीम ने फिर से रेसक्यू कर बच्चे के शव को कुंए से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया।

बालिका ने दिखाई थी हिम्मत

अंकित के कुएं में गिरते (Fall into the well) ही यहां खड़ी 13 वर्षीय बालिका कमला ने हिम्मत व साहस दिखाया और अंकित को बचाने के लिए पाइप के सहारे कुएं में उतर गई, उसने पाइप के सहारे कुएं में खड़े रहकर अंकित के ऊपर आने का प्रयास किया, लेकिन वह ऊपर नहीं आया। इसके बाद बालिका वापस कुएं से बाहर निकलने लगी, लेकिन अब भी कुएं भी निकल नहीं पाई और पाइप को पकड़कर वहीं खड़ी रही। बाद में ग्रामीणों ने बालिका को कुएं से बाहर निकाला।