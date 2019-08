स्कूली बच्चों से भरी जीप के ट्रक ने मारी टक्कर, दस बच्चे हुए चोटिल, पांच एसएमएस अस्पताल में भर्ती

करणसर . चौमूं-रेनवाल मार्ग (Chomu-Renwal Road) पर डूंगरी कलां बस स्टैण्ड के पास बुधवार सुबह करीब 7 बजे स्कूल के विद्यार्थियों से भरी जीप के पीछे से ट्रक ने टक्कर (The truck hit the back of a jeep full of school students) मार दी। इससे जीप सड़क किनारे गड्ढे में पटल (Jeep fell into a roadside pit) गई। हादसे में आठ बच्चे ज्यादा घायल हो गए वहीं दो बच्चों को मामूली चोट आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया (The injured have been admitted to hospital) गया है।

जानकारी के अनुसार बाघावास मोड़ स्थित ब्राइट कॅरियर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के बच्चों को लेकर जीप डूंगरी खुर्द से स्कूल की ओर आ रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया।

राहगीरों ने जीप सीधी कर बच्चों को संभाला

राहगीरों ने जीप को सीधा कर बच्चों को रेनवाल थाना पुलिस की मदद से रेनवाल के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय व चौमूं के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। रेनवाल के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में 5 विद्यार्थियो को हालात गंभीर होने पर जयपुर के सवाईमान सिंह चिकित्सालय रैफर कर दिया गया। वहीं तीन विद्यार्थियों का चौमूं के निजी अस्पताल में उपचार जारी है।

ये हुए घायल



ट्रक की टक्कर से जीप में सवार विद्यार्थी अंकित पुत्र कमलेश रैगर, कल्पना पुत्री देवाराम, मनीष पुत्र मालीराम, राहुल पुत्र बंशीधर, अभिषेक पुत्र मोहन, विश्वास पुत्र संतोष, कृष्णा पुत्र मोहन, मोना पुत्री बाबूलाल, देवकरण देवत, मीनू घायल हो गए। इनकी उम्र 7 से 13 वर्ष के बीच है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल विद्यार्थी अंकित, मनीष, विश्वास, कृष्णा, मोना को रेनवाल के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय से जयपुर के सवाईमान सिंह चिकित्सालय (Sawaiman Singh Hospital) रैफर कर दिया। जहां उनका उपचार जारी है।

पुलिस ने ट्रक किया जब्त



रेनवाल थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर (Police seized the truck) लिया। जीप चालक सुखाराम रैवाड़ को भी मामूली चोटें आई है। मामूली चोटिल विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्कूल संचालक नरसीराम रैवाड़ का कहना है कि सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखा जा रहा है।