10 दस लाख से खरीदी मशीन, छह माह बाद भी नहीं की चालू, किसानों को नहीं मिल पाया लाभ

जैविक खाद बनाने के लिए खरीदी थी मशीन, मंडी समिति की लापरवाही से मशीन नहीं हो रही चालू

बगरू Published: July 22, 2022 11:40:38 pm

The machine to make organic manure from waste is not started even after six months, farmers could not get benefitचौमूं। किसानों को उचित दर पर खाद मिल सके और मंडी को राजस्व मिलने के साथ मंडी परिसर में अच्छे से साफ सफाई हो सके। इस उद्देश्य से चौमूं फल सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाने के लिए कृषि उपज मंडी समिति ने लाखों रुपए की लगात से खरीद की मशीनों को लगाया गया था, लेकिन करीब छह माह बीत जाने के बाद भी मशीन चालू नहीं की गई। मंडी समिति की लापरवाही के कारण टैंडर प्रक्रिया नहीं पूरी नहीं किए जाने से मशीन बंद पडी हैं। इससे न तो किसानों को खाद मिल पा रही हैं और ना ही मंडी को राजस्व। पहले मशीन समिति कार्यालय के बाहर खुले आसमां के नीचे पटक रखी थी तो अभी कुछ दिन से सब्जी मंडी में रख रखी हैं।

जानकारी के अनुसार करीब छह माह पहले ई नेम योजना के तहत में जैविक खाद बनाए जाने को लेकर करीब 10 लाख रुपए की लागत से दो मशीनों की खरीद हुई थी। यहां सब्जी मंडी में करीब 167 दुकानें संचालित हैं। हर रोज मंडी से औसतन करीब डेढ़ टन गीला कचरा उठाया जाता है। गीले कचरे से खाद बनाने को लेकर इनाम योजना के तहत करीब 10 लाख की लागत से कंपोस्ट मशीन की खरीद हुई थी, लेकिन मंडी प्रशासन की शिथिलता के चलते मशीन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद बनाई जाए तो मंडी परिसर भी साफ सुथरा रह सके।

पार्कों के साथ खेती के लिए गुणकारी हैं खाद जानकारी के अनुसार कंपोस्ट मशीन से फल - फूल , उपज के अपशिष्ट के ऑर्गेनिक कचरे से खाद बनाया जाता है। साथ उक्त खाद के बेचान पर मंडी प्रशासन को राजस्व भी मिलता। गीले कचरे से बनने वाला खाद फसलों और पार्को में पेड़ पौधों के लिए गुणकारी हैं। उचित दर पर खाद मिलने की जगी थी उम्मीद यहां कृषि उपज एवं सब्जी मंडी में चौमू क्षेत्र सहित शाहपुरा और आमेर के अलावा सीकर , झुंझुनूं बीकानेर , नागौर कई जिलों के किसान कृषि उपज बेचने आते है । मंडी में कम्पोस्ट मशीन मिलने से किसानों को उचित दर पर खाद मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी पूरी होती नहीं दिख रही हैं। इधर, तीन साल से जंग खा रही मशीन वहीं नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही से शहर के गणगौरी पार्क में लगी कंपोस्ट मशीन भी करीब तीन साल से बंद पडी हैं। यदि मशीन को चालू कराए जाकर खाद बनाए जाए तो शहर में गंदगी एवं कचरे से निजात मिल सके। यह मशीन करीब तीन साल से बंद पड़ी है। मशीन की स्थिति यह है कि नीचले हिस्से को जंग खा रही है तो मशीन के लगा जाल भी टूटा पड़ा है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हैं। ....... इनका कहना हैं........ कुछ ही दिन से चौमूं मंडी समिति का अतिरिक्त कार्य भार संभाला हैं। इसकी जानकारी कर जल्द ही मशीनों को चालू कराया जाएगा। ताकि किसानों को खाद मिलने से फायदा हो सके।.......भगवान सहाय जाटव, कार्यवाह सचिव, कृषि उपज मंडी समिति चौमूं। पढ़ना जारी रखे

