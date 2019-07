कंटेनर से टकराया मिनी ट्रक, चालक की मौत

Accident on Jaipur Ajmer Highway :— जयपुर अजमेर राजमार्ग पर बड़केबालाजी स्टैण्ड के पास हुआ हादसा। दुर्घटना में केबिन में बुरी तरह फंस गया चालक। राजमार्ग पर लगा रहा जाम (Jammed on highway), वाहन चालकों को परेशानी (Troubles caused by the drivers) हुई। मौके पर राहगीर व वाहन चालक हुए एकत्र।