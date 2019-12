जबरदस्त शीत लहर के बीच आएगा नया साल

मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 दिसम्बर के लिए बहुत घने कोहरा रहने की चेतावनी भी जारी की है। विभाग के अनुसार यह स्थितियां 3 जनवरी 2020 तक बनी रही सकती है। (New-year will comes with Dense fog and severe cold wave in north India. IMD issues Red alert for 27th, 28th, 29th December)