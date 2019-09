फिर बरसे मेघ, बीसलपुर से पानी निकासी जारी, 12 जिलों में बारिश की चेतावनी

Rain in Jaipur :— बारिश से मौसम हुआ सुहावना (The weather was pleasant due to rain in Jaipur), आधा घंटे 40 किमी रफ्तार से हवा के साथ आई बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में फिर जारी की (Warning issued again in 12 districts) चेतावनी। सड़कें पर बह निकला पानी।