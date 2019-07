संत श्यामदास पंचतत्व में विलीन, शोक में बगरू बंद

बगरू (जयपुर). कस्बे में सावां की बगीची स्थित बालाजी मन्दिर के संत शिरोमणि महात्यागी श्यामदास महाराज की देह मंगलवार को पंचतत्व में विलीन Saint Shyamdas merged in Panchatatta हो गए। इससे पूर्व दर्शनों के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। महाराज की पार्थिवदेह पर गुलाल व पुष्प वर्षा की गई। हजारोंं लोग सुबह से ही महाराज की अंतिम दर्शनों के इतंजार कर रहे थे। वहीं बगरू कस्बा शोक में दिनभर पूर्णतया बंद market closed in mourning रहा। अंतिम संस्कार के बाद कुछ जगहों पर प्रतिष्ठान खोले गए।

पांच साधुओं ने दी मुखाग्नि

श्यामदास महाराज की अंतिम यात्रा प्रात: सवा आठ बजे सावां की बगीची बालाजी मन्दिर से रामधुनी के साथ रवाना हुई, जो कस्बे के गंगामाता बाजार, नेहरू बाजार, रघुनाथ बाजार, जुगल बाजार, बिहारी बाजार, पाल वाले बालाजी मन्दिर, बायापास रोड, अहीरों का मोहल्ला, रामकुंवार मन्दिर, धोबियोंं का मोहल्ला, झाग स्टैण्ड, चूड़ी बाजार, लक्ष्मीनाथ बाजार होते हुए मन्दिर स्थल पर सवा 11 बजे पहुंची। जहां 11:30 बजे महाराज को पांच साधु-महात्माओं ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी (गौकाष्ठ) का उपयोग किया गया।

गर्मी पर भारी पड़ी आस्था

त्यागी संत के रूप में प्रसिद्ध श्यामदास महाराज के देवलोक गमन Saint Shyamdas merged in Panchatatta के बाद दर्शनों के लिए जहां लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए वहीं छतों से उनकी पार्थिव देह पर पुष्पवर्षा की जा रही थी। दर्शनों पर छतों पर लोग एकत्र हो गए। भीषण गर्मी में भी गुरु में लोगों की आस्था को नहीं डिगा पाई। हर कोई पसीने में तरबतर होकर महाराज के जयकारे लगा रहा था। पुलिस को भी अंतिम यात्रा में व्यवस्था बनाए के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। jaipur news in hindi इस दौरान विधायक गंगादेवी सहित स्थानीय सैकडों जनप्रतिनिधि भी यात्रा में शरीक हुए। जगह-जगह लोगों के लिए जलसेवा की व्यवस्था की गई थी। ड्रोन कैमरे से पूरी यात्रा को कैद किया गया। गौरतलब है कि संत श्यामदास ने सोमवार अपरान्ह एसएमएस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे बिहार में जन्मे थे और 70 साल की आयु में ब्रह्मलीन हो गए।