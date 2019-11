राजस्थान के कई जिलों में देर रात धारा 144 लागू, पुलिस अलर्ट

section 144 :- जयपुर. रामजन्म भूमि विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने को लेकर शुक्रवार देर दौसा, मालपुरा, राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस व प्रशासन ने ऐहतिहात के तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। फैसले को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने शुक्रवार दिनभर सर्व समाजों के बैठकें ली। इसके बाद रात को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस महकमे की बैठकें हुई। रात 12 बजे से सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाने (Section 144 implemented late night in many districts of Rajasthan, police alert) के आदेश दे दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने और उत्पात या माहौल बिगाड़ने वालों को तुरंत हिरासत में लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।

दौसा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रशासन ने पुलिस के साथ निचले स्तर तक बैठकें कर कार्ययोजना तैयार की है। उन्होंने बताया कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते जिले मे शुक्रवार की मध्यरात्रि से पूरे जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

कई दिनों से हैं सतर्क

अयोध्या मामले में संभावित फैसले को लेकर प्रशासन व पुलिस की ओर से पिछले 7-8 दिनों से जिलों में निगरानी की जा रही है। इंटेलिजेंस से सूचना ली जा रही है तथा आगामी दिनों को लेकर भी प्रशासन ने कार्ययोजना बनाई है ताकि जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

पुलिस—प्रशासन बरतेगा सख्ती

फैसले के मद्देनजर किसी भी प्रकार की घटना को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में प्रशासन व पुलिस पूरी तरह सतर्क है।सभी स्तरों पर पुलिस के साथ मीटिंग हो चुकी है।

मालपुरा में भी लगाई धारा 144

मालपुरा उपखंड मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मीणा ने अयोध्या पर आ रहे फैसले और कानून व्यवस्था को लेकर मालपुरा क्षेत्र में शुक्रवार रात 12 बजे से धारा 144 लगा दी। मजिस्ट्रेट ने ये आदेश शुक्रवार रात 11 बजे जारी किए।