यदि आप भी बना रहे हैं घूमने का प्लान तो ये रखें ध्यान... यहां ले सकते हैं स्नोफॉल का मजा

Weather Update :- यदि आप भी घूमने की प्लानिंग (Walking planning) बना रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ें। ये खबर आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। स्नोफॉल देखने जाने से पहले ये ध्यान रखें कि वहां रुकने का इंतजाम पहले ही करके जाएं अन्यथा काफी गंभीर समस्या हो सकती है। इन दिनों देशभर से लोग स्नोफॉल देखने जाते हैं। ठहरने के लिए आप आॅनलाइन वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में देश के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी की (Snowfall warning in northern areas of the country) चेतावनी दी