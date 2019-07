Tension in chomun: स्कूटी खड़ी करने की बात पर चौमूं में उपजा तनाव

चौमूं (Tension in chomun). शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास संचालित एक कोचिंग सेंटर के सामने वाली गली में स्थित मिनी बैंक में राशि जमा करवाने आए भाई-बहन द्वारा एक मकान के सामने स्कूटी खड़ी करने से खफा लोगों ने दोनों से मारपीट कर दी। एक कोचिंग सेंटर के कुछ विद्यार्थियों समेत अन्य लोगों के मौके पर पहुंचने से तनाव (Tension in chomun) की स्थिति बन गई। सूचना पर एसीपी फूलचंद मीणा, चौमूं थानाधिकारी हेमराज सिंह व हरमाड़ा थानाधिकारी रमेश सैनी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया। वहीं एक कोचिंग सेंटर के संचालक समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस थाने ले गई। मामले में संचालक समेत सात जनों को देर शाम पाबंद करके छोड़ दिया। वहीं शांतिभंग के आरोप में एक जने को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार वार्ड 33 मोहन वाटिका के पास सामोद रोड चौमूं निवासी आशीष सैनी पुत्र बलदेव प्रसाद सैनी ने मामला दर्ज करवाया कि वह शनिवार सुबह करीब 11.30 बजे अपनी बहन संतोष व हेमलता के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के मिनी बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आए थे। जैसे ही उसने अपनी स्कू टी खड़ी की तो मिनी बैंक के सामने चार-पांच लड़के और 3-4 महिलाएं आ गईं। उन्होंने उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। लड़कों ने उसकी बहन के साथ अभद्रता (Assault and indecency) की। इसे लेकर कोचिंग सेंटर के कुछ विद्यार्थियों एवं आस-पास के लोगों ने इसका विरोध किया तो तनाव की स्थिति बन गई। मामले में पुलिस ने बड़ौदा बैंक के पास चौमूं निवासी रफीक खान पुत्र इस्माइल खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दूसरा पक्ष भी रिपोर्ट देगा तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।

ठेके से फेंका सामान, दोनों पक्षों के मामले दर्ज

थाने में दूले सिंह ढाणी निवासी कै लाशचन्द गौरा ने मामला दर्ज कराया कि जयपुर रोड पर एक होटल के पास फलों का ठेला लगाता है। दोपहर करीब 1.30 बजे जावेद शाह व उसके साथ 4-5 लड़के आए और ठेले से सामान उठाकर फेंक दिया और गल्ले में से 5 हजार रुपए निकाल लिए। मना करने पर मारपीट की। (jaipur news in hindi) थाने में मदीना कॉलोनी चौमूं निवासी जावेद शाह पुत्र अलीमुद्दीन शाह ने मामला दर्ज कराया कि वह बस स्टैंड स्थित टैक्सी स्टैंड पर गाड़ी लगा रहा था। इसी दौरान दूले सिंह की ढाणी निवासी कैलाश चौधरी व हीरा चौधरी तथा 5-7 लोग वहां पर आए। उन्होंने सिर पर लाठी से हमला कर दिया। कैलाश ने उसको जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने इस मामले में जावेद एवं कैलाश को शांति भंग करने के आरोप में भंग कर लिया।