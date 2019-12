Crime news: फिल्मी स्टाइल में पुलिस को चकमा देकर भागा बदमाश

अमरसर/मूंडरू (crime news). रविवार शाम पुलिस की सूचना पर मूंडरू बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने एक बाइक सवार संदिग्ध को पकडने की कोशिश की। लेकिन वह बाइक को पटककर एक मकान में जा घुसा (Crime news in jaipur) और पीछे के रास्ते से अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से भाग गया। जानकारी अनुसार रविवार शाम अमरसर पुलिस ने एक बदमाश के बाइक से जाने की मुखबिरी पर नाकाबंदी की। इसी दौरान संदिग्ध बाइक सवार नाकाबंदी तोड़कर भाग गया। पुलिस थाना टीम संदिग्ध का पीछा का करते मूंडरू पहुंची। सूचना पर मूंडरू में लोगों ने सड़क पर एकत्रित होकर बाइक सवारों को रोकना शुरू किया। इतने में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहा संदिग्ध एक मकान में घुसकर पीछे के रास्ते से फिल्मी स्टाइल में भाग छूटा।

एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें रविवार शाम मुखबिर के जरिए एक संदिग्ध बदमाश द्वारा मोटरसाइकिल से अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर की ओर जाने की सूचना मिली। इस पर बदमाश (Crime news in jaipur) को पकडऩे के लिए उसके पीछे बाइक दौड़ाई तथा अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर के रास्ते परिचितों को बदमाश की सूचना दी। ग्राम मूंडरू में काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा बदमाश को पकडऩे के लिए रोड पर पत्थर आदि लगाकर बाइक सवारों को रोका, लेकिन बदमाश बाइक को मूंडरू के एक मकान के पास पटककर उसके पीछे के रास्ते से भाग गया।

यहां भी हो चुकी घटना

इससे पहले जोबनेर के आसलपुर में भी बदमाश पुलिस को चकमा देकर नदी में गाडि़यों के फंस जाने से पैदल ही भागे गए थे। उल्लेखनीय है कि गोविंदगढ़ थाने से सूचना मिली थी कि दो गाडिय़ों में सवार होकर बदमाश कालाडेरा रेनवाल की ओर जा रहे है। कालाडेरा पुलिस व रेनवाल पुलिस ने नाकेबंदी की तो एक छोटी कार में सवार तीन बदमाश (Crime news in jaipur) ढ़ोला का बास में कार को छोड़ फरार हो गए थे। यह मामला रेनवाल थाना इलाके का है। यहां डूंगरी खुर्द की नदी में कार फंसने पर छोडकर बदमाश फरार हो गए थे। इससे पहले कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।