फिर आई बरखा बहार, जलोई खाल्डा बांध हुआ लबालब

Cloudy clouds in Jaipur district on Monday :- जयपुर जिले में सोमवार को भी मेघ मेहरबान रहे। कालवाड़ क्षेत्र के पूनाना सहित आस पास के गांवों में सोमवार दोपहर एक बार फिर मौसम परिवर्तन के साथ बादलों की घनघौर घटाएं छा गई और अंधड़ के साथ कहीं तेज तो कुछ जगहों पर हलकी बारिश Fast with rain and light rain at some places हुई। बारिश से अब बाजरे की पकी पकाई फसल को नुकसान पहुंचने से किसान चिंतित हैं।