तिरंगा यात्रा स्थगित, धरी रह गई तैयारियां

Controversy during Tiranga yatra in Bagru :— बगरू में यात्रा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति को लेकर पुलिस व कार्यकर्ताओं में हुआ विवाद। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाने में दिया (Angry activists staged a police station) धरना। पांच थानों का पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। पुलिस के खिलाफ रैली निकालकर किया (Protests organized by taking out a rally against the police) विरोध-प्रदर्शन।