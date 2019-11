Attacked: कार्रवाई करने गए निगम के सतर्कता दल पर हमला, कर्मचारियों से मारपीट कर मोबाइल व कागजात छीने

Fight with employees मकान में बंद कर मुख्य गेट पर लगाया ताला

सामोद (Attacked). पंचायत नागंल भरड़ा व अमरपुरा के गांवों में विद्युत निगम के अधिकारी व कर्मचारियों को बिजली की चोरी पकडना उस समय महंगा पड़ गया। कार्रवाई के दौरान ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने निगम के एईएन, जेईएन सहित अन्य कर्मचारियों पर हमला (Attacked) कियाा और मुख्य गेट पर ताला लगाकर सरकारी वाहन के साथ उसको मकान में बन्द कर दिया। साथ ही कर्मचारियों से मारपीट (Fight with employees) कर मोबाइल व सरकारी कागजात छीन लिए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत किया। इस संबंध में खेजरोली एईएन धर्मवीर सिंह मीणा ने सामोद थाने में राजकार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने व सरकारी कागजात छीनने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह था मामला

एईएन धर्मवीर सिंह मीणा ने मामला दर्ज कराया है कि शनिवार को सतर्कता दल कर्मचारी व कनिष्ठ अभियंता पंकज अग्रवाल के साथ बिजली चोरी की जांच के लिए सुबह अमरपुरा पंचायत के बरवाड़ा में पहुंचे। यहां उपभोक्ता हंसराज जाट पुत्र रूपाराम के घर कार्रवाई के दौरान राकेश कुमार जाट व प्रमोद कुमार पुत्र हंसराज ने गाली गलौच करते हुए मुख्य गेट पर ताला लगाकर सरकारी वाहन के साथ सभी कर्मचारियों मकान में बन्द कर दिया। इसके बाद उनके साथियों ने मिलकर कर्मचारियों के साथ मारपीट (Fight with employees) की। जैसे तैसे बीच बचाव करते वह परिसर से बाहर आए और सामोद पुलिस को सूचना दी। इस दौरान लालाराम व नानूराम ने जांच दल का ट्रैक्टर से पीछा किया और बीच रास्ते में ट्रैक्टर लगाकर सरकारी वाहन को रोक लिया। इस दौरान हंसराज, बीरबल, बंशी, प्रभात, छीतर, सेडूराम सहित 10-15 लोग और आ गए और कर्मचारियों से मारपीट (Fight with employees) करने लगे। साथ ही कनिष्ठ अभियंता तिगरिया पंकज अग्रवाल से मोबाइल, डायरी व अन्य सरकारी दस्तावेज छीन लिए। इस दौरान सामोद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस बीच बचाव करते हुए सतर्कता दल को थाने ले आई। घटना को लेकर सहायक अभियंता खेजरोली धर्मवीर सिंह मीणा ने डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, मारपीट, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कर्मचारियों पर भी लगाए आरोप

इधर, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निगम के कर्मचारी विद्युत चोरी नहीं करने पर भी परेशान करते है। यह बिना सूचना सूने मकान में घुस जाते है और गलत तरीके से वीसीआर भरते है। कर्मचारियों की इस अनैतिक कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया है।