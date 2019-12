बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी, अभी और बढ़ेगी सर्दी

जयपुर. राजस्थान में पिछले कई दिनों से चल रहा सर्दी का दौर अब और सख्त होने वाला है। मौसम विभाग ने रविवार को आगामी पांच दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के उत्तरी भागों में बर्फबारी व बारिश की चेतावनी जारी (Warning of rain and hail, winter will increase further) की है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी राजस्थान (East Rajasthan) के साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। इससे सर्दी में और इजाफा होगा। रविवार को प्रदेश के 14 शहरों का तापमान माइनस में रहा। माउंट आबू में तापमान माइनस 3 डिग्री रहा। जोबनेर में चौथे दिन तापमान माइनस में रहकर 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं सीकर के फतेहपुर में 0 डिग्री तापमान रहा।

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू—कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक छितराई हुई बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तरी राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 1 और 2 जनवरी को उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

वहीं 31 दिसंबर, 2019 से 2 जनवरी, 2020 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

यहां है ओलावृष्टि की संभावना

दक्षिण हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, पूर्व मध्यप्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। 1 और 2 जनवरी को पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है।

गौरतलब है कि पिछले 3-4 दिनों (यानी 26-29 दिसंबर, 2019) के दौरान, भारत के उत्तरी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है, जिससे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश में शीत लहर की स्थिति बनी हुई है।

15 दिसम्बर के बाद से हाल बेहाल

15 दिसंबर के बाद से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गंभीर ठंड की स्थिति बनी हुई है और पिछले 3-4 दिनों में और अधिक सर्दी बढ़ गई है। उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पर सामान्य से 8-12 डिग्री तापमान नीचे आ गया है।

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

माउंट आबू - 3

जोबनेर -1.6

फतेहपुर 0

चूरू 1.2

जयपुर 1.4

बूंदी 2

बीकानेर 2.6

कोटा 2.8

जैसलमेर 3

उदयपुर 3.2

अजमेर 3.5

अलवर 4.6