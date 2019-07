नेवटा बांध में वर्षों बाद आया पानी, जयपुर अजमेर राजमार्ग पर कई स्थानों पर भरा पानी

बड़के बालाजी. क्षेत्र में तीन दिन से हो रही बरसात से बरसों बाद नेवटा बांध में पानी की आवक हुई है। इससे ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीण ललित किशोर गोलाडा व अन्य ने बताया कि नेवटा बांध की भराव क्षमता 18 फुट है। इसमें नाममात्र का पानी था, लेकिन तीन दिन से हो रही बारिश के बाद बांध में 8 फुट के करीब पानी (Water in the dam near 8 feet) आ गया है। बांध में पहले भांकरोटा सहित आसपास के गांवों का पानी आता था जो कई बरसों से बंद था। इस दौरान बांध के आसपास के घरों सहित डागरों की ढाणी कच्ची बस्ती के लागों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा।

राजमार्ग पर भरा पानी

क्षेत्र में तीन दिन से जारी बारिश के दौर के कारण जयपुर अजमेर राष्ट्रीय (Jaipur-Ajmer Highway) राजमार्ग अजमेर रोड पर कई जगह पानी भर गया है। राजमार्ग दरिया बना हुआ है। इसके चलते वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नालियां भी अपर्याप्त साबित हो रही

टोल वसूल करने वाली जीवीके एक्सप्रेस वे कम्पनी ने राजमार्ग पर दोनों ओर बारिश के पानी की निकासी के लिए गहरी नालियां बना रखी हैं लेकिन अधिक पानी आने से ये भी अपर्याप्त साबित हो रही हैं। कई स्थानों पर कचटा अटा होने से नालियों के पानी की समुचित निकासी नहीं होने से भी समस्या हो रही है। इसके कारण बारिश के दिनों में राजमार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पानी भराव से राजमार्ग पर वाहनों को रेंग-रेंग कर (Vehicles have to be crawled on the highway) चलना पड़ता है। इससे घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है।

रिमझिम बारिश का रहा दौर

करणसर. कस्बे सहित देवलिया, रामजीपुरा कला, हरसोली, सुन्दरपुरा, सालगरामपुरा, खिरवा, लक्ष्मीपुरा, खेड़ी मिलक, डूंगरी कला, डूंगरी खुर्द, बासड़ी खुर्द, जोधपुरा, बाघावास, मुण्डिय़ागढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में तीसरे दिन शनिवार को भी रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से आम रास्तों, ग्रेवल सड़क मार्गों, बाजारों व खेतों में पानी भर गया। कई जगह सरकारी कार्यालयों में (Water was flooded in various government offices) पानी भर गया।