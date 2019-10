रूप ने किया श्रृंगार, दिवाली का आया त्योहार

जयपुर. दीपोत्सव के पांच दिवसीय महापर्व के तहत शनिवार को सभी स्थानों पर रूप चतुर्दशी मनाई गई। इस दौरान महिलाओं ने विशेष शृंगार कर पूजा अर्चना की। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दौरान महिलाओं ने विशेष श्रृंगार (Women make up on Roop Chaturdashi, festival of Diwali came) किया। ब्यूटी पार्लरों में महिलाओं की खासी भीड़ रही। वहीं बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सभी बाजार खरीदारों से भरे थे। हर कोई दीपोत्सव (Diwali) की इस वेला को उत्साह और उमंग से मनाने को आतुर दिखा। कई प्रतिष्ठान रातभर खुले रहे।

मिट्टी के दीपकों के प्रति भी दिखा रुझान

मिट्टी के दीपकों के प्रति भी लोगों का रुझान देखने को मिला। दीपावली पर एक दूसरे को उपहार देने से मिठाई व उपहार की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ सालों में खुली मिठाइयों के अलावा डिब्बा बंद मिठाइयों की बिक्री भी बढ़ी है। धनतेरस से शुरू होने वाली मिठाई की बिक्री भैया दूज तक रहती है।

महालक्ष्मी की विशेष पूजा

दीपावली पर्व रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजा होगी। कुबेर की पूजा के अलावा शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। दीपावली के अगले दिन सोमवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सभी मन्दिरों में अन्नकूट की प्रसादी तैयार की जाएगी और ठाकुरजी को भोग लगाकर वितरित की जाएगी। कई मंदिरों में भजन व कीर्तन होंगे। पांच दिवसीय दीपोत्सव का समापन भैया दूज के साथ होगा।

बाजारों में रही आकर्षक सजावट

दीपोत्सव के इस त्योहार पर बाजारों में भी आकर्षक सजावट की गई। चौमूं, दूदू, बस्सी, शाहपुरा, कोटपूतली, पावटा, बगरू, कालवाड़ सहित पूरे जिलेभर के बाजारों को रोशनी से सजाया गया। रोशनी में नहाई इमारतें-बाजार त्योहारी उल्लास को दर्शा रही थी।

घरों में रंगोली भी बनाई

युवतियों-महिलाओं ने घरों में रंगोली बनाकर भी त्योहारी खुशी को दोगुना कर दिया। वहीं कई स्थानों पर दुग्ध उत्पादकों को बोनस के रूप में केतलियां सहित अन्य सामान दिए गए। आधुनिकता की दौड़ में अब व्यापारी भी आधुनिक हो गए हैं। पहले जहां बही-खाता की डिमांड अधिक रहती थी, अब उसमें कमी आई है। बही-खाते अब केवल रस्म अदायगी के रूप में ही रह गए हैं। इनका स्थान कम्प्यूटर ने ले लिया है। महज पूजन के लिए इनकी खरीदारी की जाती है।