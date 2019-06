दीवार तोड़कर निकाली गई लाश, सुसाइड नोट पर अंग्रेजी में लिखा ये चार शब्द Dnt ...

बहराइच. थाना पयागपुर इलाके में एक 25 वर्षीय युवक ने युवक ने अपनी दुकान के अंदर सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। आसपास के दुकानदारों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दुकान की दीवार को तोड़वाकर शव को बरामद किया। जो दुकान के अंदर वीडियो कैमरे की लीड सहारे फांसी पर झूलती मिली। 25 वर्षीय मृतक अनुराग कुमार के शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें लिखा है कि ''मैं अनुराग कुमार सुसाइड कर रहा हूं। इसमें किसी का कोई का कोई लेना-देना नहीं है..Don't disturb any one please..''

घटना थाना पयागपुर क्षेत्र के भूपगंज बाजार का है। यहां के निवासी अनुराग कुमार उर्फ अन्नू (25) पुत्र श्याम कुमार की रेलवे स्टेशन रोड पर मनोज कुमार मिश्रा की दुकान को किराए पर लेकर कंप्यूटर व वीडियो मिक्सिंग का काम करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक देर रात तक दुकान में वीडियो मिक्सिंग व अन्य कार्य किया करता था। अक्सर वह दुकान में ही सो जाया करता था। बीते शनिवार की सुबह जब अनुराग की दुकान नहीं खुली तो पड़ोसी दुकानदारों ने शटर देखा तो अंदर से बंद था। बार-बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दुकान के पीछे की दीवार को तोड़ कर जब प अंदर दाखिल हुई तो युवक का शव कुंडे के सहारे फंदे से लटका मिला। शव के पास हैंड राइटिंग में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें मृतक अनुराग ने खुद की इच्छा से जान देने की बात लिखी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर परिवारीजनों को सौंप दिया है। अभी तलक मौत के कारणों का कोई अता पता नहीं लग सका है।