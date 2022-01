घर में हमला करके बच्चे को उठा ले गया बाघ, तेंदुए के बाद अब Tiger अटैक से डरे लोग

उत्तर प्रदेश में इस समय तेंदुए और बाघों का आतंक तेजी से बढ़ गया है. बीते दिनों काफी समय से लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी में तेंदुए के आतंक से अभी छुट्टी नहीं मिली है. तब तक बाघ के आतंक ने लोगों को डरा दिया है. बहराइच जिले में बाघ ने एक परिवार के घर पर हमला करके बच्चे को उठा कर भाग ने की घटना से हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है.

बहराइच. उत्तर प्रदेश में इस समय तेंदुए और बाघों का आतंक तेजी से बढ़ गया है. बीते दिनों काफी समय से लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी में तेंदुए के आतंक से अभी छुट्टी नहीं मिली है. तब तक बाघ के आतंक ने लोगों को डरा दिया है. ताजा घटना बहराइच जिले में थाना मूर्तियां क्षेत्र के मधवापुर से घर से बाघ द्वारा बालक को उठाए जाने का मामला प्रकाश में आया है. जहां एक बाघ घर में घुसकर घर बालक को घर से उठाकर गन्ने के खेत मे ले गया.

File Photo of Tiger Looking for Attack Behind Tree