up weather update: यूपी में बदला मौसम, बादलों की गड़गड़ाहट के बीच कुछ जिलों में शुरू हुई बारिश, जाने अपने जिले का हाल

बहराइचPublished: Nov 11, 2023 07:34:08 am Submitted by: Mahendra Tiwari

up weather: up weather imd alert weather changed in UP rain started in some districts,यूपी में बदला मौसम बादलों की गड़गड़ाहट के बीच कुछ जिलों में शुरू हुई बारिश, जाने अपने जिले का हाल

सांकेतिक फोटो

up weather update: पश्चिमी बिछोभ के कारण यूपी में अचानक मौसम बदल गया है। कुछ जिलों में शनिवार को बादलों की गड़गड़ाहट के बीच बारिश शुरू हो गई है। अधिकांश जिलों में अगले दो दिनों तक बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की बारिश होने से जहां प्रदूषण से जूझ रहे अधिकांश शहरों को राहत मिलने की उम्मीद है। वही पछुआ हवाओं के हिमालय से टकराने के बाद बर्फीली हवाएं के कारण ठंड बढ़ेगी।