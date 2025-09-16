मित्र की कार ही बनी मित्र की मौत की वजह

वारासिवनी थाना क्षेत्र के थानेगांव नाले के पास सोमवार की रात्रि तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार प्रॉपर्टी ब्रोकर और मेडिकल स्टोर्स संचालक शांतनु भरने की दर्दनाक मौत हो गई।

जानकारी अनुसार मृतक शांतनु भरने एफसीआई गोदाम के पास स्थित अपनी मेडिकल दुकान बंद कर अपने गृह ग्राम गर्रा रामपायली जा रहे थे। तभी गर्रा गांव से वारासिवनी की ओर से तेज रफ्तार आ रहे कार क्रमांक एमपी 50 सी 9863 के चालक राम राणा ने थानेगांव नाले के पास टक्कर मार कर नीचे खेत में कार घुस गई। इस टक्कर में बाइक क्रमांक एमपी 50 एमएफ 2019 के परखच्चे उड़ गए। बाइक चला रहे युवक शांतनु भरने बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के दौरान मौत हो गई। देर रात्रि हुई कार और बाइक की भीषण टक्कर की आवाज सुन ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंच कर घटना की सूचना वारासिवनी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच घायल शान्तनु को तत्काल जिला अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई।