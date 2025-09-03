इस मार्ग से आवागमन कर रहे हैं तो सावधान, कहीं घट न जाए दुर्घटना

शहर के वार्ड नंबर 20 अन्नपूर्णा मंदिर गली में बने तीन स्पीड ब्रेकर लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन स्पीड ब्रेकरों को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन इन शिकायतों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। इस मामले में नपा सीएमओ का कहना है कि स्पीड ब्रेकर हमारे द्वारा नहीं लगाए गए हंै। इसके अलावा इस वार्ड में जल प्लावन की गंभीर समस्या भी बनी हुई है। बताया गया कि नालियों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या बढ़ जाती है। स्पीड ब्रेकर भी पानी के बहाव को रोककर निकासी में अवरुद्ध पैदा करते हैं। रात के समय बाइक चालकों को भी परेशानी होती है, इन स्पीड ब्रेकरों में किसी तरह की मार्किंग भी नहीं लगाया गया है।
शिकायतकर्ता समीर वर्मा का कहना है की नपा सीएमओ को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये स्पीड ब्रेकर नियमों के अनुसार बनाए जाएं और लोगों को परेशानी न हो। लेकिन नपा सीएमओ की लापरवाही और शिकायतों की अनदेखी के कारण यह समस्या बनी हुई है। लगातार राहगीरों और वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा यह ब्रेकर जिस दूरी पर बने हैं, यह शासन द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन को भी दर्शाता है।
ब्रेकर बनाने के कुछ नियम बने हुए हैं। दो ब्रेकर के बीच की दूरी कम से कम 100 से 120 मीटर होनी चाहिए। साथ ही ब्रेकर को हाइलाइट किया जाना भी शामिल है। लेकिन वार्ड में 100 मीटर से कम दूरी में ही तीन स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। यह ब्रेकर भारी वर्षा होने पर जल भराव की स्थिति को पैदा करते हैं। ब्रेकरों में किसी प्रकार की मार्किंग ना होने से खासकर रात के समय दुर्घटना होने की अंदेशा बना रहता है।
शिकायतकर्ता के अनुसार 18 जुलाई 2025 को संबंधित विषय की जानकारी नपा सीएमओ से चर्चा करके समस्या से अवगत कराया गया। उनके व्हाट्सएप में जल भराव का वीडियो भी भेजा गया था, इसके बाद भी आज दिनांक तक संबंधित विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह रवैया नपा परिषद की गैर जिम्मेदारी को प्रदर्शित करता है। यहां तक की वर्षा पूर्व नालियों की सफाई की जाती है, वार्ड में वह भी नहीं की गई है। इस मामले से कलेक्टर मृणाल मीना को भी अवगत कराया गया है।
वार्डवासियों की समस्याओं पर कार्रवाई की जाती है समाधान भी किया जाता है। हम पता लगाते हैं। यदि कोई समस्या आ रही है तो दिखवाया जाएगा।
भारती ठाकुर, नपाध्यक्ष बालाघाट