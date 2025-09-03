इस मार्ग से आवागमन कर रहे हैं तो सावधान, कहीं घट न जाए दुर्घटना

शहर के वार्ड नंबर 20 अन्नपूर्णा मंदिर गली में बने तीन स्पीड ब्रेकर लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इन स्पीड ब्रेकरों को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन इन शिकायतों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। इस मामले में नपा सीएमओ का कहना है कि स्पीड ब्रेकर हमारे द्वारा नहीं लगाए गए हंै। इसके अलावा इस वार्ड में जल प्लावन की गंभीर समस्या भी बनी हुई है। बताया गया कि नालियों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या बढ़ जाती है। स्पीड ब्रेकर भी पानी के बहाव को रोककर निकासी में अवरुद्ध पैदा करते हैं। रात के समय बाइक चालकों को भी परेशानी होती है, इन स्पीड ब्रेकरों में किसी तरह की मार्किंग भी नहीं लगाया गया है।