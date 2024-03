स्कूल की फीस भरने तक के नहीं थे पैसे, अब अमेरिका के बोस्टन की यूनिवर्सिटी जाएंगे बालाघाट के जय

Jai Ramteke of Balaghat will go to Boston in America - पिता के पास नाममात्र की खेती थी। भरेपूरे परिवार का खर्च चलाने मां नर्स बन गईं लेकिन दिक्कतें बरकरार रहीं। उनके पास स्कूल की फीस भरने तक पैसे नहीं थे। किसी तरह स्कूली शिक्षा पूरी की फिर कॉलेज की पढ़ाई करने खुद ट्यूशन की। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। बालाघाट के जय रामटेके अब अमेरिका की बोस्टन की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां वे बैगा आदिवासियों पर रिसर्च करेंगे।