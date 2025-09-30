मगदर्रा की 13 सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है मॉ महामाया

जिला मुख्यालय से 22 किमी. ग्राम मगरदर्रा की 13 सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर मांडोगढ़ में मॉ महामाया विद्मान है। प्राचीन मान्यताओं से पूजित यह मंदिर अपनी दिव्यता और चमत्कारों की क्विंदियों से भक्तों के लिए आस्था का केन्द्र बना हुआ है। हर नवरात्र की तरह वर्तमान में भी यहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कई मनोकामनाएं लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं।

श्रद्धालुओं के अनुसार यह स्थान सदियों पुराना है। यहां मॉ महामाया की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर तक पहुंचने वर्ष 2003 में पक्की सीढिय़ों और लाइट की व्यवस्था की गई है। इसके बाद से यहां आने वाले भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। श्रद्धालुभबिना किसी कठिनाई के 1300 फीट की चढ़ाई पार कर मॉ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।