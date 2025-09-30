Patrika LogoSwitch to English

मगदर्रा की 13 सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है मॉ महामाया

माता रानी के चमत्कारों की क्विंदतियां सुन खीचे चले आ रहे श्रद्धालु मूलभूत सुविधाओं की बनी हुई है दरकार

2 min read

बालाघाट

image

Mukesh Yadav

Sep 30, 2025

नवरात्र पर्व पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब

नवरात्र पर्व पर उमड़ रहा आस्था का सैलाब

जिला मुख्यालय से 22 किमी. ग्राम मगरदर्रा की 13 सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर मांडोगढ़ में मॉ महामाया विद्मान है। प्राचीन मान्यताओं से पूजित यह मंदिर अपनी दिव्यता और चमत्कारों की क्विंदियों से भक्तों के लिए आस्था का केन्द्र बना हुआ है। हर नवरात्र की तरह वर्तमान में भी यहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कई मनोकामनाएं लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं।
श्रद्धालुओं के अनुसार यह स्थान सदियों पुराना है। यहां मॉ महामाया की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर तक पहुंचने वर्ष 2003 में पक्की सीढिय़ों और लाइट की व्यवस्था की गई है। इसके बाद से यहां आने वाले भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। श्रद्धालुभबिना किसी कठिनाई के 1300 फीट की चढ़ाई पार कर मॉ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।

पहाड़ी पर स्थित है कई धार्मिक स्थल

बालाघाट-नैनपुर पहुंच राज्य मार्ग पर मगरदर्रा मेंं हिंदू धर्मावलंबियों और आदिवासी गोंड समाज के देवी देवताओं के धार्मिक स्थल विद्मान है। इनमें प्रमुख जड़ी वाली माता, भगवान श्रीगणेश, शेष नाग की प्रतिमा, भैरव बाबा, मांडोमाई और गंगा माई मंदिर शामिल है। घने जंगलों की सुरम्य वादियों से अच्छादित प्रकृति का अनुपम सौन्दर्य पहाड़ी में पहुंचने पर नजर आता है। भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच मन को सुकून और शांति का अहसास कराने वाला वातावरण और प्राकृतिक सौन्दर्य को निहारने भी यहां लोग पहुंचा करते हैं।

प्रतिवर्ष पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु

ग्राम के जनप्रतिनिधियों के अनुसार वैसे तो 12 माह यहां पर्यटक और श्रद्धालुओं का पहुंचना होता है। लेकिन दशहरा, नवरात्र, शिवरात्रि जैसे धार्मिक अवसरों पर यहां 09 से 10 दिन का मेला भरता है। इस दौरान एक लाख से अधिक संख्या में लोग पहुंचते हैं। इन्होंने बताया कान्हा पहुंचने वाले विदेशी पर्यटक भी यहां पहुंचा करते थे। लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण अब इनकी संख्या कम हो रही है।

सुविधाओं की दरकार

श्रद्धालुओं ने बताया कि मगरदर्रा धार्मिक आस्था का केन्द्र होने के साथ ही उम्दा पर्यटन स्पॉट भी है। लेकिन यहां सबसे अधिक पेयजल की समस्या बनी हुई है। जन सहयोग से समिति सदस्यों ने चंदा कर सीढिय़ों का निर्माण और बोरवेल खनन करवा लिया है। अब पानी को पहाड़ी के उपर तक ले जाने की जरूरत है। वहीं सामदायिक शौचालय, मांडोमाई तक सीढिय़ा, उद्यान, बैठक और कुछ देर आराम के लिए शेड आदि की व्यवस्थएं कर दी जाए तो माता रानी का यह स्थल देश विदेश में सुमार हो सकता है।

प्रतिदिन पहुंच रहे श्रद्धालु

नवरात्र के प्रथम दिन से ही यहां ग्रामीण पहाड़ पर चढकऱ माता रानी की आराधना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आस पास गांव के लोग भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस कारण मौके पर मेला जैसी स्थित रहती है। हाइवे मार्ग से लगी पहाड़ी पर माता रानी का स्थान होने से यहां का अलग ही रौनक नजर आती है। बताया गया कि पिछले वर्ष यहां टॅूरिज्म विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया था। सामुदायिक सहभागिता के तहत विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्ताव भी तैयार किया गया, लेकिन अब तक जीर्णोद्वार को लेकर कोई कार्य नहीं हो पाए हैं।

Published on:

30 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / मगदर्रा की 13 सौ फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है मॉ महामाया

