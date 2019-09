दलित नेता के महंगे जूतेे और घड़ी पर कमेंट के बाद बैकफुट पर बलिया के डीएम, ट्वीटर पर मांगी माफी

बलिया. दलित नेता के महंगे जूते, घड़ी और लग्जरी गाड़ी पर कमेंट करके बलिया के डीएम बुरे फंस गए। टिप्पणी करने के बाद वो देश-विदेश में बसे दलितों के निशाने पर आ गए और टि्वटर आदि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किये गए। बात यहां तक पहुंच गयी कि उन्हें टि्वटर पर बाकायदा पत्र जारी कर अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांगनी पड़ी है। District Magistrate Ballia नाम के ट्वीटर हैंडल से खेद जताते हुए जिलाधिकारी बलिया के नाम का एक पत्र ट्वीट किया गया है। हालांकि जिस टि्वटर एकाउंट से यह ट्वीट किया गया है, वो वेरिफाइड नहीं है।

ट्वीट में मायावती, किसी अभिषेक दुबे यूपी गवर्नमेंट और सीएम ऑफिस यूपी को टैग करते हुए लिखा गया है ‘दिनांक 29 अगस्त की घटना पर खेद’ गया है।

बताते चलें कि यूपी के बलिया जिले के रामपुर प्राथमिक स्कूल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें स्कूल के कुछ बच्चे दलित बच्चों से अलग हटकर भोजन कर रहे थे। इसके बाद स्कूल में दलित छात्रों के साथ भेदभाव की खबर मीडिया की सुर्खियों में छा गयी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए सरकार से विद्यालयों में इस तरह के जाजिगत भेदभाव पर रोक लगाने की मांग की।

Can we send some #ShoesForTheDM? Can anyone get the address of Ballia, UP DM and we can send him some shoes. He is so jealous that Dalits are wearing nice shoes and clothes. Send #ShoesForTheDM, dirtiest shoes would be better for him! https://t.co/A3sTuhLSDT