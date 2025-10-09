Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

Ballia News: बलिया में दो मामलों में अदालत का फैसला, यौन शोषण के आरोपी को 25 वर्ष और हत्या की दोषी बहू को आजीवन कारावास

स्थानीय अदालत ने छह वर्ष की बच्ची से यौन शोषण के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य मामले में संपत्ति विवाद के दौरान हुई मारपीट में हुई मौत के मामले में अदालत ने आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा दी है।

less than 1 minute read

बलिया

image

Abhishek Singh

Oct 09, 2025

Ballia news

Ballia news, pic- सोशल मीडिया

Ballia News: बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह वर्ष की बच्ची से यौन शोषण के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य मामले में संपत्ति विवाद के दौरान हुई मारपीट में हुई मौत के मामले में अदालत ने आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा दी है।

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 मई 2021 की रात आरोपी मुहम्मद राजा ने छह वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर टेम्पो में ले जाकर उसका यौन शोषण किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत की अदालत ने आरोपी राजा को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

हत्या के मामले आजीवन कारावास

इसी तरह, एक अन्य मामले में सहतवार कस्बे में नौ जुलाई 2023 को संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई मारपीट में मोती चंद्र की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक की बहू पूनम देवी की तहरीर पर जेठ, जेठानी, देवर और देवरानी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी शिव कुमारी देवी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बलिया में दो मामलों में अदालत का फैसला, यौन शोषण के आरोपी को 25 वर्ष और हत्या की दोषी बहू को आजीवन कारावास

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: सेना के जवान का शव घर पहुँचते ही अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

Ballia news
बलिया

Ballia News:बलिया में भीषण सड़क हादसा, मासूम को बचाने के प्रयास में टेंपो ट्रैक्टर से टकराया, 6 लोग घायल

Ballia
बलिया

Ballia News: सेना के जवान अनूप यादव का सड़क दुर्घटना में निधन

Ballia news
बलिया

‘पापा, मत मारो मुझे…’ कहता रहा मासूम, पर राक्षस पिता ने काट डाला जबड़ा हुई मौत

Ballia
बलिया

Ballia News: पिता और पत्नी के अवैध संबंध के शक में पति ने 1 साल के बेटे का जबड़ा काट दिया, इसके पहले भी दूध के अभाव में एक बच्चे को मार दिया था

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.