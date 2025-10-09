Ballia News: बलिया में दो मामलों में अदालत का फैसला, यौन शोषण के आरोपी को 25 वर्ष और हत्या की दोषी बहू को आजीवन कारावास

स्थानीय अदालत ने छह वर्ष की बच्ची से यौन शोषण के साढ़े चार वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, एक अन्य मामले में संपत्ति विवाद के दौरान हुई मारपीट में हुई मौत के मामले में अदालत ने आरोपी बहू को आजीवन कारावास की सजा दी है। less than 1 minute read