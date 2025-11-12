Ballia News: तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई, तीन युवकों की मौत, दो गंभीर

Ballia Accident News: बलिया जिले के बांसडीह क्षेत्र के पर्वतपुर-घेराई मार्ग पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।