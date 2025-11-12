Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई, तीन युवकों की मौत, दो गंभीर

बांसडीह क्षेत्र के पर्वतपुर-घेराई मार्ग पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बलिया

image

Abhishek Singh

Nov 12, 2025

Ballia

Ballia news,pic- patrika

Ballia Accident News: बलिया जिले के बांसडीह क्षेत्र के पर्वतपुर-घेराई मार्ग पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर स्थिति में वाराणसी रेफर किया गया है।

जानिए कौन हैं मृतक

मृतकों की पहचान रामपुर कला निवासी सत्यम राजभर (20 वर्ष) पुत्र हरीश राजभर, राजा कुमार (18 वर्ष) पुत्र विजय कुमार और दिवाकरपुर निवासी विकास (21 वर्ष) पुत्र श्रीकेश राजभर के रूप में हुई है। घायलों में अभिषेक (18 वर्ष) पुत्र कीनू राजभर और अनीश (16 वर्ष) पुत्र राजकुमार शामिल हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोलेरो की रफ्तार काफी तेज थी। मोड़ पर चालक का नियंत्रण छूट गया और गाड़ी सीधे पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो राजा कुमार की थी और वही वाहन चला रहा था।

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच जारी है।

#Crime

accident

accident death

bike-car accident

