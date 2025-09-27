Ballia News: मजदूर का खेत में मिला शव, हत्या की आशंका

दिनेश मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी सुनीता देवी, एक बेटी और दो बेटे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार देर रात गांव के ही एक युवक ने फोन कर दिनेश को बुलाया था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या कर शव खेत में फेंका गया है।