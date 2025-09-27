Ballia News: मजदूर का खेत में मिला शव, हत्या की आशंका

Ballia News: बलिया ज़िले के फेफना थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में शनिवार सुबह खेत से एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान देवरियाकला मंसूरपुर निवासी दिनेश राजभर (40 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, दिनेश राजभर का शव टमाटर के खेत में जाल में फंसा हुआ औंधे मुंह पड़ा मिला। उसकी नाक से खून निकल रहा था। ग्रामीणों ने पहले उसे नशे में समझकर पानी डालकर उठाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो पुलिस को सूचना दी गई।
दिनेश मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी सुनीता देवी, एक बेटी और दो बेटे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार देर रात गांव के ही एक युवक ने फोन कर दिनेश को बुलाया था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या कर शव खेत में फेंका गया है।
सूचना पर फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। थानाध्यक्ष विश्वदीप सिंह ने बताया कि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा।