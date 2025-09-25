Ballia News: दो सगी बहनों की करंट से हुई मौत में DM की बड़ी कार्रवाई, जेई और एसडीओ निलंबित, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Ballia News: बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीरा बस्ती में बुधवार को हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की है।