Ballia News: दो सगी बहनों की करंट से हुई मौत में DM की बड़ी कार्रवाई, जेई और एसडीओ निलंबित, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Ballia News: बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के जीरा बस्ती में बुधवार को हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की है।
डीएम के निर्देश पर जेई आशुतोष पांडे और एसडीओ अनिल राम के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही दोनों अधिकारियों को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि लापरवाही और विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही इस हादसे की वजह बनी है।
जिलाधिकारी ने मृतक छात्राओं के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए घोषणा की कि परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में विद्युत तारों और खंभों की तत्काल जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।