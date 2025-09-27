Patrika LogoSwitch to English

बलिया

Ballia News: बीजेपी नेता की हत्या का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार

भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह और उनकी एजेंसी पर मैकेनिक विकास कुमार की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। राजस्थान पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बलिया

Abhishek Singh

Sep 27, 2025

Ballia news
Ballia news, Pic-Patrika

Ballia News: बलिया के भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह और उनकी एजेंसी पर मैकेनिक विकास कुमार की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। राजस्थान पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी कोटपुतली-बहरोड़ देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों ने OLX जैसी ऐप पर सस्ते दाम में जनरेटर बेचने का झांसा दिया। इसी बहाने 19 सितंबर को अशोक सिंह और विकास कुमार बलिया से जयपुर पहुंचे। 20 सितंबर को उन्हें नारनौल (हरियाणा) बुलाया गया, जहां से बोलेरो गाड़ी में बैठाकर पहाड़ियों की ओर ले जाया गया।

मृतक को टार्चर किया गया

पुलिस के अनुसार, पहाड़ियों में दोनों को टॉर्चर कर उनके मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन लिए गए। पासवर्ड उगलवाने के लिए मारपीट की गई और अशोक सिंह के खातों से करीब 7 लाख रुपये की निकासी भी कर ली गई। इसके बाद 21 सितंबर की रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई।

हत्या के बाद शवों को 50 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के कुओं में फेंक दिया गया। दुर्गंध की सूचना पर पुलिस ने क्रेन की मदद से शव बरामद किए। सांसेड़ी गांव से अशोक सिंह का शव और जौनायचाखुर्द गांव से विकास कुमार का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है।

गिरफ्तार आरोपियों में अजीत उर्फ दाना, इंद्रजीत उर्फ कोतवाल, राकेश यादव उर्फ टकली, नरवीर यादव उर्फ कालिया, मंजीत यादव उर्फ बोहरा और नितिन उर्फ खोटा शामिल हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली है।

जांच में सामने आया है कि अजीत और इंद्रजीत पर 9-9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि राकेश यादव पर 4 और मंजीत यादव पर नारनौल में केस दर्ज है। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है। बलिया स्थित अशोक सिंह के पैतृक गांव में घटना के बाद शोक और आक्रोश का माहौल है।

Published on:

27 Sept 2025 02:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / Ballia News: बीजेपी नेता की हत्या का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार

