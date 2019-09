दलित नेताओं पर बयान देकर ट्रोल हुए बलिया के डीएम, ट्वीटर पर लोग भेज रहे जूते रहे और घड़ियों की तस्वीरें

बलिया. दलित नेताओं के महंगे जूते और घड़ियों पर टिप्पणी करने वाले यूपी के बलिया जिले के डीएम सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किये जा रहे हैं। उनके खिलाफ #ShoesForTheDM सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। लोग उन्हें देश-विदेश से जूते और महंगी घड़ियां टैग कर भेज रहे हैं। स्कूल में दलित बच्चों के साथ मिड डे मील भोजन करने में भेदभाव की जांच करने पहुंचे बसपा के दलित नेताओं के महंगी घड़ियों जूतों और कारों पर टिप्पणी कर दी थी। बसपा जोनल चीफ कोआर्डिनेटर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।

बलिया के रामपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दलित बच्चों से कुछ बच्चों के अलग बैठकर भोजन करने की तस्वीरें और वीडियो सामने आयी थी। इसे बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी संज्ञान में लेकर इस पर बयान दिया था। इसके बाद बसपा के चीफ जोनल कोआर्डिनेटर डॉ. मदन राम नेतओं के साथ रामपुर के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। वहां मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने नेताओं को मामले में राजनीति न करने को कहा।

इसके बाद जिलाधिकारी भवानी सिंह ने दलित नेताओं के महंगी गाड़ियों, महंगी घड़ियों और जूतों पर टिप्पणी कर दी। इसको लेकर बसपा नेता डॉ. मदन राम ने मीडिया में आकर विरोध भी जताया था। उस समय तो डीएम साहब सुर्खियों में छा गए, लेकिन बाद में यह मामला तूल पकड़ने लगा। इसके बाद डीएम साहब लोगों के निशाने पर आ गए। उनके खिलाफ #ShoesForTheDM ट्रेंड करने लगा और देश-विदेश से लोग डीएम साहब को इसी हैशटैग से डीएम साहब के नाम जूते और महंगी घड़ियों की तस्वीरें भेजने लग। डीएम साहब ट्वीटर, फेसबुक और यहां तक कि इंस्टाग्राम पर भी लोगों का निशाना कने।

Can we send some #ShoesForTheDM? Can anyone get the address of Ballia, UP DM and we can send him some shoes. He is so jealous that Dalits are wearing nice shoes and clothes. Send #ShoesForTheDM, dirtiest shoes would be better for him! https://t.co/A3sTuhLSDT