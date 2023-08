Ballia News: पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ाया

बलियाPublished: Aug 15, 2023 05:51:48 pm

बलिया जिले में एक बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है। जिसमें पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारा है। इस टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं गाड़ी में सवार सीईओ रसड़ा फहीम को भी थोड़ी बहुत चोट आई है।

पुलिस की गाड़ी

बलिया ब्रेकिंग----- CO की गाड़ी ने मारी बाईक सवार को टक्कर

हादसे कि तस्वीर C.C.T.V मे कैद।विडिओ वायरल वायरल बेहद तेज रफ्तार से CO की गाड़ी ने मारी टक्कर।

टक्कर मारकर मौके से पैदल भागता नज़र आया ड्राइवर।

मानवता हुई शर्म सार,फरार हुआ CO का ड्राइवर।

लोगों ने दूर तक CO के ड्राइवर को दौड़ाया।

बाईक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल‌

CO रसड़ा फहीम गाड़ी के अंदर बैठे थे।