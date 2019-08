बालोद@Patrika. जिला मुख्यालय स्थित बैंक अॅाफ बडौदा (Theft in Bank of Baroda) में बीती रात अज्ञात चोर द्वारा बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। इस दौरान रात्रि गश्त पर निकले पुलिस पेट्रोलिंग की सायरन सुन चोर बैंक के पीछे से भाग गया और चोरी नहीं हो पाई। (Theft attempted by breaking the lock of the bank) इसकी सूचना मिलते ही रात में ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच की। (Balod patrika crime news) पुलिस को बैंक के सीसी टीवी फुटेज में आरोपी चोर की हरकत कैद हो गई। पुलिस सीसी टीवी कैमरे में मिले फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। (Balod patrika)

लोहे के औजार से तोड़े ताले

जानकारी के मुताबिक इस मामले की जानकारी रात डेढ़ बजे चौकीदारी करने वाले गोरखा ने पुलिस को दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ताले टूटे हुए हंै। जानकारी के बाद रात में ही पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच की। सीसी टीवी फुटेज में आरोपी ने सरिया मोडऩे वाले औजार से ताला तोड़ा। उसने दो मिनट में ही तीन ताले तोड़ डाले। पुलिस ने घटनास्थल से टूटे हुए तीन ताले और लोहे के औजार जब्त की है।

पोस्ट अॅाफिस के पीछे मार्ग से भागे आरोपी

आरोपी ने ताला तोड़ते के समय गमले में लगे पौधे का आड़ लिया। वारदात के दौरान वाहन आने पर गमले के पीछे छुप जाता और फिर ताला तोडऩे लग जाता। आरोपी बैंक के अंदर प्रवेश तो कर लिया लेकिन कोई भी सामान या नगद चोरी नहीं कर पाया। चोर कैस काउंटर तक पहुंच गया था किंतु चोरी करने में असफल हो गया। सायरन बजने पर पोस्ट आफिस के पीछे रास्ते से फरार हो गया। चोर की सारी हरकतें कैमरे में कैद है। पुलिस ने खोजी कुत्ता का भी सहारा लिया। खोजी कुत्ता जय स्तम्भ चौक तक जाकर ठहर गया।

रेनकोट पहनकर दिया घटना को अंजाम

जानकारी के मुताबिक आरोपी ने रेनकोट पहनकर घटना को अंजाम दिया है। रेनकोट पर पेट्रोल पंप का लोगो लगा हुआ है। आरोपी का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस आरोपी को पहचानने बैंक के अंदर और बाहर के कैमरे के सभी फुटेज खंगाल रही है।

रात में सुरक्षा को कोई व्यवस्था नहीं

बताया जाता है कि बैंक में सिर्फ दिन में ही सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। रात में कोई सुरक्षा नहीं रहती है। रात में बैंक के सामने का लाइट भी बंद था। इसी का फायदा चोर ने उठाया और ताले तोड़ बैंक के अंदर घुस गया। बालोद थाना प्रभारी व प्रशिक्षु डीएसपी अमर सिदार ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में चोर रेनकोट पहना हुआ दिखाई पड़ रहा हैं।

