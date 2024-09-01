6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने फहराया 111 फीट ऊंचा तिरंगा, वीर सपूत उद्यान का किया लोकार्पण

गुंडरदेही विधानसभा के ग्राम कुरदी में 111 फीट ऊंचाई पर विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व सांसद भोजराज नाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Aug 31, 2024

गुंडरदेही विधानसभा के ग्राम कुरदी में 111 फीट ऊंचाई पर विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व सांसद भोजराज नाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया।

111 feet high tricolor गुंडरदेही विधानसभा के ग्राम कुरदी में 111 फीट ऊंचाई पर विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व सांसद भोजराज नाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी व पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी व तिरंगे झंडे की जय-जयकार करने लगे।

देशभक्ति के जज्बे से भरा है गांव कुरदी : डॉ. रमन सिंह

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यह गांव देश प्रेम व देश भक्तों से भरा है। आज उन्हें खुशी है कि इस आयोजन में शामिल हुए और 111 फीट ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। छत्तीसगढ़ महतारी, भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा व वीर सपूत उद्यान का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा गांव व प्रदेश के विकास में प्रदेश सरकार तत्पर है यह गांव कुरदी आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने सोलर हाईमास्ट के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही।

यह भी पढ़े :

स्वाइन फ्लू का एक नया मरीज मिला, अब तक तीन मिल चुके, वहीं डायरिया के मरीजों की संख्या 2100 से अधिक

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के नवीन शाखा लोकार्पण

रमन सिंह ने ग्राम कुरदी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवीन शाखा का लोकार्पण भी किया। ग्राम कुरदी के पुराना ग्राम पंचायत में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के इस नवीन शाखा के अधीन ग्राम कुरदी सहित कोड़ेवा एवं पिरीद के सहकारी समितियों को शामिल किया गया है। सांसद भोजराज नाग ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू, राकेश यादव, यशवंत जैन, जिला पंचायत सदस्य नितीश मोंटी यादव, ग्राम पंचायत कुरदी सरपंच संजय साहू आदि मौजूद रहे।

निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज विधायक बैठे जमीन पर, जताया विरोध

गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद भी कार्यक्रम स्थल पर रहे। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के स्वागत के लिए भी आमंत्रित किया गया। लेकिन विधायक निषाद विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करने के बाद अपने कांग्रेस साथियों के साथ मुख्य मंच के सामने ही जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा जिला प्रशासन के इस आयोजन में मुझे आमंत्रित नहीं करना, क्षेत्र की जनता के साथ उनका अपमान है। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।

विधायक कार्यालय में दिया था आमंत्रण पत्र

कुरदी सरपंच ने कहा कि उन्होंने एक दिन पूर्व विधायक कुंवर सिंह निषाद के विधायक कार्यालय पहुंचकर आमंत्रण कार्ड उनकी अनुपस्थिति में कर्मचारी ऋषि कुमार बांडे को दिया था। उनको फोन के माध्यम से भी जानकारी दी। जहां तक कार्ड में नाम नहीं छापने वाली बात है तो यह उनसे भूल हो गई लेकिन उसके बाद उन्होंने अलग से कार्ड बनवाकर उनको आमंत्रण कार्ड दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg crime

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

छत्तीसगढ़ पुलिस

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 06:03 pm

Published on:

31 Aug 2024 11:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने फहराया 111 फीट ऊंचा तिरंगा, वीर सपूत उद्यान का किया लोकार्पण

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां

ओनाकोना में सुकून, रास्ता बना मुसीबत! खराब सड़कों से पंक्चर हो रही गाड़ियां, सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों में नाराजगी(photo-patrika)
बालोद

CG Road Accident : दो सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों को मौत

बालोद जिले की सड़कों पर लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। शुक्रवार रात जिले में हुई दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई।
बालोद

शीतला मंदिर बैठक में खूनी विवाद! बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू मारकर हत्या

शीतला मंदिर बैठक में खूनी विवाद! बीच-बचाव करने आए युवक की चाकू मारकर हत्या, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
बालोद

CG Murder Case: बैठक में बवाल! उप सरपंच के भतीजे की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

उप सरपंच के भतीजे की हत्या (photo source- Patrika)
बालोद

बालोद 2021 में हुआ नक्सल मुक्त, अब लाल पानी से चाहिए मुक्ति

नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसमें दल्लीराजहरा का लालपानी प्रभावित क्षेत्र है। लाल पानी से मुक्ति दिलाने की मांग क्षेत्र के लोग लग लगातार कर रहे हैं, लेकिन दल्लीराजहरा से लगे क्षेत्र को लाल पानी से मुक्ति नहीं मिली।
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.