विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन ने फहराया 111 फीट ऊंचा तिरंगा, वीर सपूत उद्यान का किया लोकार्पण

रमन सिंह ने ग्राम कुरदी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नवीन शाखा का लोकार्पण भी किया। ग्राम कुरदी के पुराना ग्राम पंचायत में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के इस नवीन शाखा के अधीन ग्राम कुरदी सहित कोड़ेवा एवं पिरीद के सहकारी समितियों को शामिल किया गया है। सांसद भोजराज नाग ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू, राकेश यादव, यशवंत जैन, जिला पंचायत सदस्य नितीश मोंटी यादव, ग्राम पंचायत कुरदी सरपंच संजय साहू आदि मौजूद रहे।