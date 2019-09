स्वप्न देकर प्रगट हुए भगवान गणेश के दर्शन से संतान सुख की होती है प्राप्ति

छत्तीसगढ़ के इस जिले में जमीन के भीतर से प्रगट भगवान गणेश नि:संतान दंपती को संतान प्राप्ति का सुख देते हैं। (Dharma-Karma) यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के अलावा पूरे सालभर यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। ( Lord Ganesha revealed from within the ground) इसके अलावा इनके दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी होने की भी मान्यता है।