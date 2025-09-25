CG Rape Case: 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा, जुलाई 2024 से अब तक 51 मामले सामने आए

पुलिस विभाग के मुताबिक एक जुलाई 2024 से अब तक 12 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 55 मामले सामने आए हैं। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि ऐसे मामलों पर कड़े कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के बारे में लोगों को मालूम हो तो इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं करेंगे। लोगों को कानून धाराओं व होने वाली सजाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।