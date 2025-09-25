CG Rape Case: 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा, जुलाई 2024 से अब तक 51 मामले सामने आए

CG Rape Case: नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले जिले में लगातार सामने आ रहे हैं। सोमवार को 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने जिले व प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जान लें कि कानून में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी का प्रावधान है।
पुलिस विभाग के मुताबिक एक जुलाई 2024 से अब तक 12 साल से कम उम्र की नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 55 मामले सामने आए हैं। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि ऐसे मामलों पर कड़े कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के बारे में लोगों को मालूम हो तो इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत नहीं करेंगे। लोगों को कानून धाराओं व होने वाली सजाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।
नए कानून में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम कारावास होगा जिसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
बालोद जिले की एक अदालत ने 12 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और हत्या करने के मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई थी। यह जिले का पहला मामला था। जिसमें मृत्युदंड की सजा सुनाई। 2017 में घटना घटी थी।
एसडीओपी देवांश सिंह राठौर ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेजों व सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए गांवों में जाकर भी लोगों को टीम जागरूक कर रही है। संशोधित नए कानून में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान भी है।