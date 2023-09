आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, बाइक से पीछा करने के दौरान दिया वारदात को अंजाम

बलरामपुरPublished: Sep 02, 2023 10:05:26 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

Try to climb vehicle on constable: युवक को स्कॉर्पियो चालक ने मार दी थी टक्कर तो थाने में की थी शिकायत, पकड़े जाने के बाद वाहन लेकर थाने से हो गया था फरार, दोबारा पकडऩे गई पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का किया प्रयास

राजपुर. Try to climb vehicle on constable: ड्यूटी के दौरान आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने व शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले स्कॉर्पियो वाहन सवार चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस स्कॉर्पियो वाहन की पुलिस को दुर्घटना के एक मामले में तलाश थी। १ सितंबर को जब आरक्षक व एएसआई ने मुख्य मार्ग पर इस वाहन को देख रूकवाने का प्रयास किया तो चालक ने आरक्षक पर गाढ़ी चढ़ाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद चालक व उसके तीन साथियों ने मिलकर आरक्षक के साथ गाली-गलौज कर मारपीट भी की। सभी आरोपी नशे में धुत थे।