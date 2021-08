स्कूलों के पास बिक रहा था गुटखा-तंबाकू, बिड़ी व सिगरेट, 11 दुकानों पर लगा जुर्माना

Fine on Tobacco sellers: पत्रिका द्वारा प्रकाशित खबर (New publish) के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) की टीम ने की कार्रवाई, जारी किया जाएगा नोटिस