एंटी करप्शन ब्यूरो में नौकरी लगवा दूंगा कहकर ले लिए ढाई लाख रुपए, अब हत्या की दे रहा धमकी

रामानुजगंज. नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों (Unemployment) से लाखों रुपए की ठगी के मामले सामने आते रहते हैं, इसके बाद भी लोग ऐसे ठगों के झांसे में आकर मोटी रकम गंवा बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विजयनगर चौकी क्षेत्र से आया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो में नौकरी (Job in ACB) लगाने के नाम पर एक परिचित ने युवक से ढाई लाख रुपए ले लिए। नौकरी नहीं लगने पर अब वह रुपयों की मांग कर रहा है तो उसे जान से मरवाने की धमकी (Threat to murder) दी जा रही है। युवक ने इसकी शिकायत चौकी में की है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है।

रामानुजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विजयनगर निवासी इरफान अंसारी से उसके परिचित अतहर अंसारी ने दिसम्बर 2020 में एंटी करप्शन ब्यूरो में नौकरी लगवा देने के नाम पर 2 लाख 50 हजार रुपए लिये थे। (Swindle in the name of job)

काफी समय तक जब युवक की नौकरी नहीं लगी तो युवक ने अपने पैसे वापस मांगने प्रारंभ कर दिए। कुछ समय तक टालमटोल करने के बाद दो दिन पूर्व आरोपी ने पैसे वापस करने से स्पष्ट मना करते हुए पैसे मांगने पर जान से मरवा देने की धमकी दे दी।

इसके बाद प्रार्थी ने मामले की शिकायत विजयनगर चौकी में की जिस पर पुलिस ने आरोपी पर ठगी व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है।

झांसे में आकर गंवा रहे रुपए

मेरी काफी अच्छी पहुंच है, मेरी मंत्री या अधिकारियों से बहुत अच्छी जमती है, कहकर शासकीय नौकरी लगाने का झांसा ठगों द्वारा परिचित या परिचितों के माध्यम से बेरोजगारों को दिया जाता है। (Swindle)

रुपए लेने के बाद नौकरी तो नहीं मिलती है साथ में रकम भी गंवानी पड़ती है। ऐसे लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है। सफलता के लिए मेहनत पर फोकस करने की आवश्यकता है।