2 सौतन बहनों से थे युवक के अवैध संबंध, तीसरी से संबंध का पता चला तो दोनों ने कर दी हत्या

Murder in Illegal Relation: घर से बिना बताए निकले युवक का 7 दिन बाद कुएं में मिला था शव (Dead body found into the well), वजनी वस्तु से प्रहार कर ले ली थी जान, जांच में अवैध संबंध (Illegal Relation) का मामला आया सामने, पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर भेजा जेल

बलरामपुर Updated: January 06, 2022 09:43:38 pm

राजपुर. Murder in Illegal Relation: एक युवक का 2 महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक ने उनकी एक रिश्तेदार से भी अवैध संबंध (Illegal relation) स्थापित कर लिया था। इसी बीच 26 दिसंबर को युवक घर में बिना बताए कहीं चला गया था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने पर 7 दिन बाद उसकी लाश दूसरे गांव में कुएं में मिली थी। चचेरे भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरु की। इस दौरान प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने पर पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने युवक की हत्या (Murder) कर शव कुएं में फेंकने की बात स्वीकार की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों महिलाएं सौतन के अलावा सगी बहन हैं।

Both accused in police custody



बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बगाड़ी के महादेवपारा निवासी सुरेश मरावी ने 3 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई मुकेश मरावी 26 दिसंबर की दोपहर 2 बजे से गायब है। खोजबीन के दौरान 3 जनवरी को उसकी लाश राजपुर के बहरापतरा में उसकी लाश मिली है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव का पीएम कराया।

पीएम में किसी भारी वस्तु से मारकर हत्या की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ शुरु की तो मुकेश का गांव की ही 2 महिलाओं से पे्रम संबंध (Love Affair) होने की बात पता चली। पुलिस ने ग्राम बगाड़ी निवासी मीना मरकाम पति चतुर्गन 35 वर्ष व उसकी छोटी बहन रेखा मरकाम पति चतुर्गन 22 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंकने की बात स्वीकार कर ली।

यह बात पता चलने पर दोनों ने उसकी हत्या की योजना (Plan of Murder) बनाई थी। घटना दिवस 26 दिसंबर को साप्ताहिक बाजार पहुंचने पर दोनों मुकेश के पीछे लग गईं। इसके बाद तीनों ने शराब पी, इसी बीच दोनों महिलाओं ने उसकी मारपीट कर हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया था।



कार्रवाई में ये रहे शामिल

कार्यवाही में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, सउनि नीलमणी कुजूर, प्रधान आरक्षक पंकज पोर्ते, थोबसाय पैकरा, आरक्षक नरेन्द्र कश्यप, विजेन्द्र भगत, प्रबोध मिंज, कयेश गुप्ता, लखेश्वर पैकरा, महिला आरक्षक अनुपमा कपुर, प्रफुल्ला टोप्पो, एस्थेर मिज व श्यामपति भगत शामिल रहे।

