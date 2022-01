न्यू ईयर पर पत्नी देख रही थी पति की राह, दूसरी सुबह आई ऐसी मनहूस खबर कि दहल गया दिल

Sorrow in New Year: नए साल पर ड्यूटी न जाकर परिवार के साथ घर पर मौजूद युवक ने पत्नी से कहा कि वह मुर्गा का पैसा देकर घर लौट आएगा, रात तक पत्नी व बच्चे तकते रहे राह लेकिन नहीं लौटा, खेत में पड़ी थी लाश (Dead Body), किसी ने रस्सी से गला घोंटकर कर दी थी हत्या (Murder)

चांदो. Sorrow in New Year: एक परिवार के लिए नए साल की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। दरअसल चांदो थाना अंतर्गत एक युवक का शव रविवार की सुबह धान के खेत मिली। अज्ञात आरोपियों द्वारा रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके दोनों पैर उसके ही फुलपैंट से बंधे थे। नए साल के पहले दिन युवक घर से यह कहकर निकला था कि वह उधार लाए गए मुर्गा (Chicken) का पैसा देने जा रहा है। देर शाम के बाद वह नहीं लौटा, इसी बीच सुबह उसकी लाश ग्रामीणों ने खेत में पड़ी देखी। फिलहाल पुलिस (Police) इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ लेन की बात कही है।

Police and people on the spot