मेरी अच्छी पहुंच है, हाईकोर्ट व तहसील में नौकरी लगवा दूंगी कहकर महिला प्यून ने बेरोजगारों से ठगे 31.40 लाख

Swindle in the name of Job: ठगी के शिकार युवाओं की शिकायत पर पुलिस (Police) ने आरोपी महिला चपरासी को किया गिरफ्तार, अंबिकापुर (Ambikapur) के एक युवक के कहने पर ठगी की स्वीकारी बात