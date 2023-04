चोरों की खराब निकली किस्मत, भागते समय चोरी की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 3 गिरफ्तार

Submitted by:

Thieves car accident: चोरी की कार से ही दूसरी चोरी की वारदातों को दे रहे थे अंजाम, किराना दुकान में चोरी करने के बाद भागते समय कार का हुआ एक्सिडेंट, सवा महीने पूर्व की थी 1.70 लाख की चोरी

