अब बाकी कैदियों की तरह जेल में रहेंगे मुख्तार अंसारी, वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद कर्मचारियों को अल्टीमेटम

Mukhtar Ansari: जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट देना कर्मचारियों को भारी पड़ गया। डीआईजी ने बयान लेकर चेतावनी दी।

पूर्वांचल माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की खातिरदारी में एक डिप्टी जेलर और चार बंदी रक्षकों के निलंबन के बाद बांदा मंडल कारागार में सभी कर्मचारी सहमे हैं। गुरुवार को चर्चाएं रहीं कि डीआईजी जेल बयान लेकर गए हैं। अभी और कर्मचारियों पर गाज गिरने की आशंका है। वहीं, जेलर और डिप्टी जेलर की ओर से मुख्तार अंसारी को लेकर अब तक कोर्ट के आए आदेशों का रिव्यू किया गया।

Action on Mukhtar Ansari after VIP Treatment in Banda jail